BORSE EUROPA ancora in ribasso in avvio, Glencore interrompe calo

LONDRA, 29 settembre (Reuters) - L‘azionario europeo è in ribasso per la seconda seduta di fila, depresso dalle preoccupazioni per il rallentamento dell‘economia cinese che si ripercuote sul settore delle materie prime; ma il colosso minerario Glencore interrompe il calo dopo il crollo di lunedì.

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 alle 9,35 italiane cede circa 1%, mentre le blue chip europee lasciano sul terreno lo 0,9%, proseguendo i cali superiori al 2% segnati ieri da entrambi gli indici.

Volkswagen arretra del 3% con il ministro dell‘economia dell‘Ungheria Mihaly Varga che ha detto che circa due milioni degli 11 milioni di motori diesel coinvolti nello scandalo delle emissioni sono stati costruiti nell‘impianto Audi nell‘Ungheria occidentale.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia