BORSE EUROPA deboli, pesano Vodafone e VW

LONDRA, 28 settembre (Reuters) - INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3067,58 -1,46 3146,43 FTSEUROFIRST300 1360,22 -1,04 1368,52 STOXX BANCHE 183,08 -1,6 188,77 STOXX OIL&GAS 250,8 -1,14 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 253,84 -1,21 250,55 STOXX AUTO 452,65 -3,35 501,31 STOXX TLC 334,82 -1,65 320,05 STOXX TECH 307,21 -1,32 312,18 Le borse europee restano deboli a metà seduta, con Vodafone in deciso ribasso dopo la fine dei colloqui con Liberty Global e Volkswagen che continua a perdere terreno a seguito dello scandalo sulle emissioni. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 alle 11,45 italiane cede poco più dell'1% con le blue chip europee lasciano sul terreno quasi l'1,5. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -1,25%, il Dax tedesco -1,45%, mentre il francese CAC 40 scende dell'1,75%. Poco mossa la borsa di Madrid dopo che i separatisti hanno vinto la maggioranza dei seggi in un'elezione in Catalogna ponendo la regione in ulteriore rotta di collisione con il governo centrale spagnolo. Il mercato azionario europeo ha costantemente perso quota dai picchi registrati ad aprile, in parte a causa dei timori legati al rallentamento in Cina. Alcuni dati resi noti oggi mostrano che i profitti delle aziende cinesi sono scesi dall'8,8% su anno in agosto. "Il sentiment resta generalmente negativo per ora. Gli utili vanno riducendosi e la crescita sarà fiacca nei prossimi mesi", afferma Markus Huber, trader di Peregrine & Black. Tra i titoli in evidenza oggi: Volkswagen è nuovamente tra le peggiori in Europa, con un calo del 3% dopo che due giornali tedeschi hanno scritto nel weekend che lo staff e un fornitore avevano avvertito anni fa che il software montato su alcuni diesel avrebbe potuto falsare i test sulle emissioni. Il titolo ha perso oltre il 33% la scorsa settimana. Vodafone perde oltre il 3% dopo aver annunciato la fine dei colloqui con Liberty Global riguardo ad uno scambio di asset. Sul lato positivo, SAB Miller guadagna oltre il 4% dopo che il Sunday Times ha scritto che Anheuser-Busch InBev SA potrebbe fare un'offerta da 106 miliardi di dollari.