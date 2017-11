BORSE EUROPA attese in rialzo in apertura

LONDRA, 25 settembre (Reuters) - Le borse europee sono attese oggi in rialzo, anche se i principali indici potrebbero chiudere comunque la settimana in perdita, dopo le perfomance negative seguite allo scandalo dei diesel Volkswagen e ai nuovi segnali di un rallentamento in Cina.

Sui mercati ha anche pesato la prospettiva di un rialzo dei tassi d‘interesse da parte della Federal Reserve statunitense. La presidente della Fed, Janet Yellen, ha detto ieri sera che l‘aumento dovrebbe arrivare entro l‘anno, almeno fino a che l‘inflazione resta stabile e l‘economia è abbastanza forte da genererare nuovi posti di lavoro.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in rialzo di 59-69 punti, pari a +1.1,2%, il tedesco DAX di 119-143 punti (+1,3-1,5%) e il francese CAC 40 di 53 punti (+1,2%).

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 ha chiuso a -2,15%.

Volkswagen resta sotto osservazione anche oggi: il capo di Porsche, Matthias Mueller, dovrebbe diventare il nuovo Ceo, ha detto ieri una fonte.

