BORSE EUROPA in rialzo sostenute da titoli materie prime

LONDRA, 23 settembre (Reuters) - INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3097,94 0,71 3146,43 FTSEUROFIRST300 1372,76 0,55 1368,52 STOXX BANCHE 186,01 0,2 188,77 STOXX OIL&GAS 256,39 1,12 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 254,69 0,41 250,55 STOXX AUTO 470,6 0,47 501,31 STOXX TLC 338,15 0,79 320,05 STOXX TECH 307,44 0,29 312,18 L'azionario europeo passa in rialzo a metà seduta, dopo i minimi visti ieri, grazie alla ripresa dei prezzi del greggio che sostiene il comparto energia. Volkswagen resta particolarmente volatile. Dopo aver perso ieri il 20% a seguito dello scandalo sui test truccati sulle emissioni dei diesel in Usa, oggi il titolo perdeva il 10% in avvio di seduta e alle 12,30 italiane sale di quasi il 3%. Nella settimana registra una perdita del 34% con Deutsche Bank che dice che lo scandalo è "un incubo per gli investitori". Il mercato trova sostegno nel rialzo del greggio dopo la notizia negativa giunta dalla manifattura cinese, la cui attività è ai minimi da oltre 6 anni. L'indice settoriale europeo oil and gas guadagna alle 12,30 l'1,17%. "A sorpresa, la reazione negativa agli scoraggianti dati cinesi è stata limitata, sintomo del fatto che era già prezzata dal mercato", commenta Markus Huber, senior analyst di Peregrine & Black. "Mentre lo shock su Volkswagen lentamente si affievolisce, i fondamentali generalmente positivi e la politica di supporto della Bce dovrebbero continuare a supportare il mercato". Il mercato ha mostrato poca reazione anche ai dati sul rallentamento dell'attività economica nell'area euro questo mese a seguito dell'indebolimento della domanda dall'Asia, che ha portato ad un calo dei nuovi posti di lavoro e forzato le aziende a ridurre la produzione. Alle 12,30 italiane l'FTSEurofirst 300 index guadagna lo 0,55% a 1372,76 punti, con gli investitori che approfittano del recente declino dei prezzi dei titoli trovando qualche buona occasione. I minerari alla stessa ora segnano un progresso di poco più dell'1% dopo essere scesi ai minimi dal 2009 con i prezzi del rame e del nickel in risalita. Tra le piazze nazionali, sempre alle 12,30, il britannico FTSE 100 segna +1,34%, il Dax tedesco +0,74%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,72. Gli altri titoli in evidenza oggi: Smiths Group sale del 4% dopo la conferma dell'ad Andrew Reynolds Smith. La danese Coloplast perde invece il 7,5% dopo aver annunciato che dovrà accantonare ulteriori fondi per una disputa legale negli Usa..