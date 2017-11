BORSE EUROPA positive, Dax in controtendenza appesantito da VW

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3172,61 0,48 3146,43 FTSEUROFIRST300 1405,74 0,58 1368,52 STOXX BANCHE 190,34 0,64 188,77 STOXX OIL&GAS 262,52 0,75 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 260,47 0,56 250,55 STOXX AUTO 497,26 -5,9 501,31 STOXX TLC 343,36 0,47 320,05 STOXX TECH 311,82 -0,13 312,18 LONDRA, 21 settembre (Reuters) - Le borse europee restano positive a metà seduta sostenute in particolare dai bancari, con il Dax in controtendenza che perde terreno appesantito dallo scivolone di Volkswagen. Alle 12 italiane, l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 sale dello 0,58% a quota 1.405,74. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,43%, il francese CAC 40 sale dello 0,75%, mentre il Dax tedesco perde lo 0,76%. Anche il mercato greco oggi scende, dopo che la formazione di sinistra Syriza ha vinto le elezioni. Gli investitori concentrano la loro attenzione sulla nascita del nuovo esecutivo e sull'implementazione del terzo bailout per il Paese. La borsa di Atene perde quasi il 20% dall'inizio del 2015, contro un rialzo di circa 3 punti percentuali dell'indice paneuropeo. Tra i titoli in evidenza oggi: Volkswagen lascia sul terreno il 15% appesantita dal rischio in Usa di una multa da 18 miliardi di dollari per un'inchiesta sul software di alcuni modelli diesel che falserebbe le rilevazioni sulle emissioni tossiche. Il calo di VW contagia anche altri titoli dell'auto con BMW e Daimler in ribasso del 4%. Tra gli altri titoli negativi, si segnala il crollo (-22%) di RSA dopo che Zurich Insurance ha ritirato la sua proposta di acquisto. Bene invece i bancari, con la spagnola Santander che avanza dell'1% dopo che Citigroup ha alzato la raccomandazione sul titolo. Anche la chimica Bayer sale dell'1,2% dopo che la sua divisione Covestro ha annunciato che punta a raccogliere circa 2,5 mld di euro con un'ipo. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia