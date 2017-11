BORSE EUROPA stabili in apertura, denaro su Altice e Phoenix

LONDRA, 17 settembre (Reuters) - L‘azionario europeo è stabile in apertura sostenuto da nuovi segnali di interesse in acquisto che hanno fatto salire le azioni della telecom Altice e dell‘assicuratore Phoenix.

A frenare comunque gli investitori dall‘assumere posizioni più forti c‘è l‘attesa per la decisione sui tassi che prenderà la Fed americana questa sera, alle 20,00 ora italiana.

Alle 9,25 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,1% mentre l‘indice delle blue chip Euro STOXX 50 avanza dello 0,2%.

Altice balza di oltre il 10% dopo che la società ha annunciato l‘accordo per comprare l‘operatore tv via cavo americano Cablevision in un affare da 17,7 miliardi di dollari, debiti inclusi.

Phoenix Group guadagna il 2,8% dopo aver confermato trattative per comprare Guardian Financial Services.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia