BORSE EUROPA passano in ribasso, pesanti titoli energia tedeschi

LONDRA, 15 settembre (Reuters) - INDICI ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3168,8 -0,21 3146,43 FTSEUROFIRST300 1388,96 -0,34 1368,52 STOXX BANCHE 190,52 -0,32 188,77 STOXX OIL&GAS 257,45 -0,46 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 260,69 -0,13 250,55 STOXX AUTO 533,67 0,34 501,31 STOXX TLC 338,8 -1,11 320,05 STOXX TECH 312,44 0,03 312,18 Dopo un'apertura positiva le borse europee sono in ribasso intorno a metà seduta, appesantite dal calo dei minerari e dalla performance negativa dei titoli del comparto energia tedeschi affossati da un report secondo cui devono risparmiare più fondi per uscire come programmato dal nucleare. Il mercato, più in generale, è sotto pressione con gli investitori in attesa dell'annuncio Fed sui tassi, previsto per giovedì, dopo due giorni di riunione durante cui si deciderà se alzare i tassi per la prima volta dal 2006. "Continua l'incertezza riguardo alla decisione della Fed. Se non alzerà i tassi giovedì, significherà che sta dando segnali di preoccupazione sullo stato dell'economia", commenta Christian Stocker, strategist di UniCredit a Monaco. Alle 12,10 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,34% a 1.388,96 punti, dopo aver ceduto ieri lo 0,5%. Il benchmark è salito del 5% rispetto al minimo visto un mese fa, ma cede circa il 14 rispetto al picco registrato due mesi fa, fiaccato, oltre che dalle prospettive di una stretta monetaria della Fed, anche dal rallentamento della crescita cinese che sul mercato sta colpendo in particolare i titoli minerari. Lo STOXX Europe 600 Basic Resources cede il 2,6%, peggior comparto in Europa. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 segna -0,69%, il Dax tedesco -0,28%, mentre il francese CAC 40 perde terreno in modo marginale (-0,07%). I titoli in evidenza oggi: E.ON e RWE cedono entrambe oltre il 7%dopo che Spiegel Online ha scritto - per peoi essere smentito dal ministero dell'Ecconomia - che le società dell'energia tedesche sono a corto di fondi per 30 miliardi di euro necessari al programma di uscita del Paese dal nucleare. Positivo invece il settore automobilistico, con l'indice relativo che sale dello 0,5% dopo dati positivi per il comparto in Europa resi noti oggi.