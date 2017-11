BORSE EUROPA partono in rialzo con occhi su Fed

LONDRA, 15 settembre (Reuters) - Borse europee positive con gli investitori in attesea dell‘annuncio della banca centrale statunitense, previsto per giovedì, dopo due giorni di riunione durante la quale si deciderà se incrementare i tassi per la prima volta dal 2006.

Alle 9,21 italiane l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,3% a quota 1.398,06. Ieri aveva chiuso in ribasso dello 0,5%.

E.ON e RWE cedono entrambe il 2% dopo che lo Spiegel Online ha scritto che le società dell‘energia tedesche sono a corto di fondi per 30 miliardi di euro necessari al programma di uscita del Paese dal nucleare.

