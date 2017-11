BORSE EUROPA deboli, ma verso rialzo settimanale migliore da luglio

LONDRA, 11 settembre (Reuters) - Le borse europee partono in ribasso questa mattina, ma si avviano comunque a realizzare la migliore performance settimanale da luglio.

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ha guadagnato circa 1,3% sinora questa settimana, il miglior aumento in circa due mesi, nonostante alle 9,30 italiane ceda lo 0,3%.

Il peggior titolo del paniere è la farmaceutica svizzera Actelion, in calo del 3,5% dopo aver annunciato di aver avviato colloqui preliminari per l‘eventuale acquisizione della biotech Usa ZS Pharma. Secondo analisti di HSBC c‘è il rischio che l‘acquisto dell‘azienda americana distrugga valore per gli azionisti di Actelion.

