BORSE EUROPA estendono rialzo, Dax guadagna oltre 2%

LONDRA, 8 settembre (Reuters) - INDICI ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3266,36 2,14 3146,43 FTSEUROFIRST300 1427,5 2,01 1368,52 STOXX BANCHE 196,47 2,49 188,77 STOXX OIL&GAS 267,02 2,37 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 264,92 2,32 250,55 STOXX AUTO 533,06 2,95 501,31 STOXX TLC 357,55 2,16 320,05 STOXX TECH 317,93 1,89 312,18 Le borse europee estendono il rialzo a metà seduta, con il Dax tedesco in evidenza che guadagna quasi il 2,5%, sostenuto da dati forti sul commercio. Export ed import hanno segnato a luglio in Germania valori record, indicando che l'appetito estero per i beni della maggiore economia europea resta robusto nonostante il rallentamento della Cina, mentre la domanda domestica continua ad essere in buona salute. Alle 11,40 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 sale del 2,01% a quota 1.427,5. Tra le altre piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,05%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,14. A sostenere il mercato, secondo gli analisti, il rimbalzo registrato oggi dalle borse cinesi nonostante il calo oltre le attese dell'import cinese ad agosto che ha rafforzato i timori sulla crescita. Shanghai ha chiuso con un +2,9%. "I dati tedeschi mostrano che la ripresa europea resta salda, l'export tedesco non è stato fiaccato dalle recenti tensioni sui mercati asiatici", commenta Philippe Gijsels, capo della ricerca di BNP Paribas Fortis Global Markets. "Il mercato è aiutato oggi anche dal rimbalzo dell'azionario cinese". Aiuta il sentiment delle borse anche il Pil della zona euro, rivisto al rialzo nel secondo trimestre a +0,4% da +0,3% su trimestre e a +1,5% da +1,2% su anno secondo i dati Eurostat diffusi stamani. Tra i titoli in evidenza: Commerzbank guadagna il 6%, titolo migliore del paniere europeo oggi, dopo che JP Morgan ha portato la raccomandazione sul titolo a "overweight" da "neutral". La mid-cap Amlin balza del 33% dopo che la giapponese MS&AD Insurance Group Holdings ha annunciato l'acquisto dell'azienda per britannica per 3,47 mld di sterline. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia