BORSE EUROPA positive a metà mattina, balza Glencore

LONDRA, 7 settembre (Reuters) - INDICI ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3186,92 0,21 3146,43 FTSEUROFIRST300 1395,72 0,22 1368,52 STOXX BANCHE 191,47 0,09 188,77 STOXX OIL&GAS 262,4 0,57 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 257,79 0,16 250,55 STOXX AUTO 514,63 0,34 501,31 STOXX TLC 348,16 0,46 320,05 STOXX TECH 309,81 -0,22 312,18 Le borse europee riducono il rimbalzo dell'apertura ma restano positive a metà seduta, dopo il forte calo di venerdì scorso, con Glencore tra le migliori dopo l'annuncio di un piano per tagliare il debito. Alle 12,10 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 sale dello 0,22% a 1395,72, dopo aver perso venerdì il 2,53%. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,41%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,13. Il DAX è a +0,26, sostenuto anche dai dati sulla produzione industriale che ha registrato a luglio il tasso di crescita maggiore dell'anno. Glencore balza dell'8% dopo che l'azienda del comparto minerario ha sospeso i dividendi, venduto asset e raccolto oltre 2,5 mld di dollari in un nuovo aumento di capitale per tagliare di un terzo il debito a 20 mld di dollari entro la fine del 2016. Anche gli altri titoli legati alle commodities performano bene oggi, supportati dal rialzo dei prezzi delle principali materie prime. Lo STOXX Europe 600 Basic Resources alle 12,10 sale dell'1,22%, con Antofagasta in progresso del 7%. "Gli investitori si stanno direzionando verso titoli che erano stati vittima della recente volatilità e dei cali legati al mercato cinese", spiega Augustin Eden, analista di Accendo Markets. Secondo i trader, l'azionario europeo resta vulnerabile a ulteriori cali legati alle preoccupazioni sulla crescita in Cina, principale consumatore di materie prime del mondo. I volumi comunque resteranno sottili oggi, con i mercati Usa chiusi per festività.