BORSE EUROPA, indici volatili, incerti a metà seduta

LONDRA, 2 settembre (Reuters) - INDICI ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3199,56 0,34 3146,43 FTSEUROFIRST300 1394,05 0,11 1368,52 STOXX BANCHE 193,14 0,23 188,77 STOXX OIL&GAS 263,91 -0,52 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 257,77 0,08 250,55 STOXX AUTO 513,32 0,16 501,31 STOXX TLC 342,39 -0,08 320,05 STOXX TECH 309,02 0,03 312,18 Seduta volatile per le borse europee, che ballano tra segno più e segno meno a metà seduta, dopo un tentativo di rimbalzo questa mattina a seguito del netto calo di ieri. Gli investitori sono dubbiosi sulla situazione dei mercati in Cina - dove domani e venerdì sarà festa nazionale - e attendono di sentire cosa dirà Mario Draghi sempre domani, in occasione del board Bce, nella speranza che le tensioni sui mercati asiatici spingano il presidente della Banca centrale europea a dar corso ad ulteriori QE. Alle 12,15 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,11% a 1394,05 punti. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,45%, il Dax tedesco +0,42%, mentre il francese CAC 40 perde lo 0,1%. Domani "in Cina è festa nazionale quindi da lì si smuoverà ben poco, ma ci si aspetta che [il presidente della Bce] Mario Draghi dica che con il permanere delle tensioni sui mercati verrà intensificato il QE", commenta Markus Huber, trader di Peregrine & Black. Tra i titoli in evidenza oggi: Alstom sale del 3% dopo che l'FT ha scritto che la sua vendita di asset a General Electric sta per ottenere il via libera. Tesco è in leggero rialzo dopo che alcune fonti hanno detto che avrebbe scelto un acquirente per il suo business in Corea del Sud. ASOS cede più del 3% a seguito delle dimissioni dell'AD in carica da 15 anni.