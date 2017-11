BORSE EUROPA positive, rialzo tassi Usa in settembre visto meno probabile

LONDRA, 27 agosto (Reuters) - Borse europee positive stamani in apertura, spinte dai guadagni sui mercati asiatici e Usa dopo che il presidente della Fed di New York, William Dudley, ha detto che la prospettiva di un rialzo dei tassi a settembre non appare più convincente come qualche settimana fa.

Alle 9,40 italiane l‘indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 sale del 2,61% a 1417,14 punti, dopo aver perso ieri l‘1,86%.

I persistenti timori sull‘economia cinese, che si sono intensificati con la svalutazione dello yuan questo mese, hanno scosso i mercati finanziari e potrebbero avere ripercussioni sulla politica monetaria Usa.

Tra i titoli in evidenza, si segnala la conglomerata francese Bouygues che mette a segno un progresso superiore al 5% dopo aver alzato il target sui profitti della divisione tlc.

