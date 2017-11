BORSE EUROPA in calo, crolla Carlsberg dopo taglio stime

INDICI ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3465,82 -0,85 3146,43 FTSEUROFIRST300 1522,21 -0,86 1368,52 STOXX BANCHE 212,66 -0,58 188,77 STOXX OIL&GAS 289,26 -0,76 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 284,13 -0,54 250,55 STOXX AUTO 550,19 -1,27 501,31 STOXX TLC 376,72 -0,59 320,05 STOXX TECH 331 -1,02 312,18 LONDRA, 19 agosto (Reuters) - Le borse europee sono in calo stamani, estendendo le recenti perdite sui persistenti timori legati alla Cina. Alle 11,40 italiane l'indice FTSEurofirst 300 scende dello 0,86%, e l'indice delle blue-chip Euro STOXX 50 perde lo 0,85%. Tra le singole piazze, Londra segna -0,82%, Francoforte -1,09, Parigi -0,9%. Nelle ultime settimane i timori legati alla Cina hanno finito per prevalere su quelli per la situazione greca, con la svalutazione dello yuan lo scorso 11 agosto che si è aggiunta alle preoccupazioni per lo stato dell'economia cinese. Oggi l'azionario cinese ha invertito la tendenza chiudendo in rialzo, dopo che la banca centrale ha iniettato nuova liquidità nel sistema finanziario per il secondo giorno nel tentativo di calmare i mercati. Nonostante questo, però, molti trader restano preoccupati. Molti investitori, poi, attendono la pubblicazione del resoconto della riunione della Fed dello scorso 28 e 29 luglio, che offrirà nuovi spunti agli investitori per calibrare le proprie attese rispetto alla tempistica di un ritocco verso l'alto dei tassi di interesse da parte della banca centrale. Resta comunque sotto i riflettori la situazione greca, in attesa del voto del Bundestag di oggi sul nuovo piano di salvataggio, che sembra destinato ad andare in porto. Tra i titoli in evidenza: Il produttore di birra danese Carlsberg perde oltre l'8,2% dopo aver annunciato un taglio delle stime. Nel settore minerario il gruppo Glencore, che ha annunciato utili in ribasso del 29% nel primo semestre del 2015, lascia sul terreno il 6% circa. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia