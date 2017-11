BORSE EUROPA rimbalzano dopo storno per svalutazione yuan

LONDRA, 13 agosto (Reuters) - Rimbalzo per le borse europee in apertura stamani, dopo il rally in finale di seduta a Wall Street e i guadagni in Asia, seguiti alle rassicurazioni della banca centrale cinese sull‘indebolimento dello yuan.

Alle 9,30 italiane l‘indice FTSEurofirst 300 sale dell‘1,5% e l‘Euro STOXX 50 dell‘1,62%.

Tra le singole piazze, Londra segna +0,78%, Francoforte +1,4%, Parigi +1,79%.

Rimbalzo anche per il settore automobilistico e quello del lusso, tra i più colpiti questa settimana.

Buone performance per i titoli Moller Maersk (+6,9%), grazie a risultati trimestrali sopra le attese, e TUI (+7,6%), spinto da un outlook positivo sui profitti.

