BORSE EUROPA viste in calo in apertura, occhi su tecnologici

LONDRA, 11 agosto (Reuters) - L‘azionario europeo dovrebbe aprire la seduta in calo stamani, in scia all‘andamento dei mercati asiatici dopo che la Cina ha svalutato lo yuan in seguito a una serie di dati economici deludenti.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in calo di 11-13 punti (-0,2%), il tedesco DAX di 31-36 punti (-0,3%) e il francese CAC 40 di 15-16 (-0,3%).

Occhi sui titoli tecnologici dopo che le azioni di Google sono salite nel dopo borsa a New York: il titolo è balzato del 4,8% all‘annuncio che la società sta modificando la struttura operativa attraverso la creazione di una nuova entità, battezzata Alphabet, a cui faranno capo la divisione ricerca e altre unità.

L‘indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 ieri ha chiuso in rialzo dello 0,72%, a 1.585,66 punti.

