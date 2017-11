BORSE EUROPA-Indici in ribasso su preoccupazioni dopo dati Cina

EUROSTOXX50 3641,84 0,11 3146,43 FTSEUROFIRST300 1570,59 -0,24 1368,52 STOXX BANCHE 218,05 -0,44 188,77 STOXX OIL&GAS 300,03 -1,28 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 289,46 -0,21 250,55 STOXX AUTO 600,61 -0,31 501,31 STOXX TLC 387,72 320,05 STOXX TECH 341,78 0,4 312,18 LONDRA, 10 agosto (Reuters) - Indici europei in ribasso nella seduta odierna dopo che i deludenti dati sull'economia cinese hanno colpito il settore minerario determinando pesanti flessioni dei titoli BHP Billiton e di Anglo American . Intorno alle 11,20 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,24%. Francoforte segna +0,09%, mentre Parigi perde lo 0,01% e Londra segna -0,79%. "C'è una debolezza sul mercato determinata dalle preoccupazioni per l'economia cinese", ha spiegato Brenda Kelly, analista presso London Capital Group. La Cina è sotto pressione affinché introduca ulteriori misure di stimolo dopo che i dati diffusi nel week end hanno mostrato un ulteriore pesante calo dei prezzi alla produzione e un soprendente crollo dell'export. La seconda economia mondiale dovrebbe mettere a segno quest'anno una crescita del 7% ma, secondo Kelly, "probabilmente questa settimana ci possiamo aspettare un dato inferiore al 7%". Tra i titoli da segnalare oggi: Il titolo minerario BHP Billiton è arrivato a perdere oltre il 2,5% dopo aver paventato 380 tagli al personale alla miniera australiana di rame e uranio Olympic Dam, citando le condizioni del mercato globale. Anche la rivale Anglo American sta lasciando sul terreno intorno al 2% dopo che un giornale cileno ha riportato che un fondo di investimento britannico acquisterà gli asset del rame cileni del gruppo. In controtendenza la francese JCDecaux che sale di oltre il 2% dopo che il co-Ceo Jean-Francois Decaux ha annunciato al Financial Times che la società optrebbe raddoppiare la quota di mercato nei prossimi dieci anni. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia