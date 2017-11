BORSE EUROPA in lieve rialzo dopo perdite scorsa settimana

LONDRA, 10 agosto (Reuters) - Borse europee in lieve rialzo in avvio, con i trader che citano un positivo effetto domino legato al recupero messo a segno nel finale di venerdì da Wall Street e ai mercati asiatici, nonostante le prospettive di un prossimo rialzo dei tassi di interesse Usa.

Alle 9,30 italiane l‘indice FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,12% e lo Euro STOXX 50 lo 0,33%.

Tra le singole piazze, Francoforte segna +0,4%, Parigi +0,37% mentre Londra -0,14%.

L‘azionario europeo ha chiuso la scorsa settimana in territorio negativo dopo che i dati sull‘occupazione Usa hanno rafforzato le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse a breve da parte delle Federal Reserve.

C‘è anche un certo ottimismo sulla Grecia, che secondo una fonte spera di concludere i negoziati coi creditori internazionali domani al più tardi.

Fra i titoli in evidenza, Sanofi guadagna lo 0,8% circa: la società farmaceutica francese collabora con la tedesca Evotec e l‘austriaca Apeiron Biologics per sviluppare una nuova terapia sotto forma di compresse per combattere cancro e leucemia.

Bhp Billiton perde l‘1,9% dopo aver annunciato ieri che taglierà 380 posti di lavoro nella miniera di rame e uranio Olympic Dam in Australia.

