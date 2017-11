BORSE EUROPA-In calo dopo dati tedeschi, ma riducono perdite

INDICI ORE 11,17 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3658,99 -0,26 3146,43 FTSEUROFIRST300 1585,06 -0,27 1368,52 STOXX BANCHE 221,32 -0,06 188,77 STOXX OIL&GAS 307,14 1,55 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 291,6 -0,3 250,55 STOXX AUTO 601,3 -0,07 501,31 STOXX TLC 391,2 -0,54 320,05 STOXX TECH 342,61 -0,72 312,18 LONDRA, 7 agosto (Reuters) - Dopo un'apertura nettamente negativa, provocata dai deludenti dati sulla produzione industriale tedesca, le borse europee riducono un po' le perdite a metà mattinata, mentre si attendono dagli Usa i numeri sui nuovi posti di lavoro. Intorno alle 11,15 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,27%, dopo avere chiuso ieri a -0,8%. Francoforte segna -0,21%, mentre Parigi perde lo 0,17% e Londra segna -0,05%. La produzione industriale tedesca è risultata in calo e le esportazioni sono scese oltre le attese, suscitando interrogativi sulla forza della ripresa nella prima economia europea. "I numeri sono deludenti, ma la ripresa economica europea non ha un trend così lineare. Qualche volta abbiamo visto questi dati registrare una correzione al ribasso, ma non è abbastanza per premere il bottone d'allarme", dice Alastair McCaig, analista di mercato di IG. Dagli Usa dovrebbero arrivare però dati positivi sull'occupazione, con i nuovi posti di lavoro di luglio e la situazione dei salari: altri segnali di miglioramente dell'economia di Oltreoceano che potrebbero spingere Federal Reserve ad alzare i tassi di interesse a settembre. Tra i titoli da segnalare oggi: L'operatore postale belga Bpost perde oltre l'8%, e oggi potrebbe essere la sua giornata peggiore dopo che i profitti hanno eeluso le attese e la notizia che il business postale è calato oltre le previsioni; Il produttore finlandese di pneumatici Nokian Tyres perde oltre il 3,5% dopo aver tagliato le previsioni annuali a causa della scarsa domanda in Russia, mercato-chiave; La casa britannica di scommesse William Hill perde oltre il 6% dopo aer registrato una perdita del 12% del profitto operativo nel primo semestre; Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia