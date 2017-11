BORSE EUROPA incerte dopo tre sedute al rialzo

LONDRA, 31 luglio (Reuters) - INDICI ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3577,76 -0,17 3146,43 FTSEUROFIRST300 1566,08 -0,33 1368,52 STOXX BANCHE 220,66 -0,42 188,77 STOXX OIL&GAS 304,13 -0,92 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,41 -1,07 250,55 STOXX AUTO 580,1 0,23 501,31 STOXX TLC 386,26 -0,38 320,05 STOXX TECH 346,43 -0,59 312,18 I mercati azionari europei sono poco mossi a metà seduta con un'intonazione al ribasso, dopo tre sedute al rialzo, ma con alcuni titoli che salgono grazie a trimestrali oltre le attese. Alle 12,15 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 segna un calo dello 0,33% dopo aver chiuso ieri con un +0,62%. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,28%, il Dax tedesco è piatto, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,14. Tra i titoli in evidenza oggi: BNP Paribas sale del 3,5% dopo una trimestrale che ha mostrato ricavi in rialzo di quasi il 16%. Natixis mette a segno un 3,3% dopo aver riportato un rialzo del 5% dell'utile netto. La belga Engie cede il 3,8% dopo un downgrade di HSBC. InterContinental Hotels perde il 2,7% dopo aver smentito di essere in colloqui con Starwood Hotels & Resorts Worldwide per eventuali collaborazioni. Il gruppo farmaceutico belga UCB segna un progresso del 5,6% dopo aver alzato le sue stime 2015 grazie ad utili oltre le attese nel primo semestre a seguito delle vendite di tre nuovi farmaci. Airbus sale del 4,1% dopo aver annunciato un rialzo del 6% nei profitti core del primo semestre e confermato le stime annue. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia