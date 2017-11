BORSE EUROPA attese piatte in apertura

LONDRA, 31 luglio (Reuters) - I mercati azionari europei sono attesi oggi praticamente piatti all‘apertura, dopo la chiusura senza variazioni di Wall Street.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in rialzo di 2-4 punti, +0,06%, il tedesco DAX di 2-3 punti, piatto in termini percentuali, e il francese CAC 40 di 4 punti circa, +0,08%.

L‘indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 ha chiuso ieri in rialzo dello 0,62%.

L‘oro è in calo e potrebbe registrare la più lunga serie settimanale di perdite in 16 anni, i prezzi del petrolio sono in flessione.

