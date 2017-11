BORSE EUROPA positive a metà seduta, sale Peugeot

LONDRA, 29 luglio (Reuters) - INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3559,53 0,15 3146,43 FTSEUROFIRST300 1551,86 0,39 1368,52 STOXX BANCHE 219,69 -0,02 188,77 STOXX OIL&GAS 296,83 0,45 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,06 -0,04 250,55 STOXX AUTO 580,65 -0,61 501,31 STOXX TLC 386,7 1,33 320,05 STOXX TECH 342,68 0,24 312,18 Le borse europee restano positive a metà seduta sostenute da trimestrali soddisfacenti e grazie alla leggera stabilizzazione del mercato cinese. Alle 12,30 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 segna +0,39% dopo aver chiuso ieri in rialzo dell'1,05%. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,51%, il Dax tedesco +0,1%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,33%. Ad aiutare il mercato anche il balzo di alcuni titoli oggetto di movimenti sul fronte M&A. La britannica Quintain Estates balza del 20% dopo l'offerta del fondo di private equity Lone Star, mentre Italcementi schizza del 50% sull'offerta di HeidelbergCement. Sotto i riflettori anche Peugeot, tra i migliori performer del paniere, con un progresso del 5% dopo aver registrato utili netti oltre le attese nel semestre. Schneider Electric perde invece quasi il 2% dopo aver abbassato le stime trimestrali a causa della persistente debolezza del mercato cinese. Secondo dati Thomson Reuters StarMine, sinora il 53% delle compagnie dello STOXX 600 ha superato o rispettato le attese di mercato sui risultati. "Sino ad ora le trimestrali europee sono state rassicuranti, nonostante l'impatto negativo della situazione cinese su alcune di loro", commenta John Plassard, trader di Mirabaud Securities. Gli investitori restano cauti anche in attesa delle indicazioni del Fomc della Fed oggi. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia