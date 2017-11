BORSE EUROPA in rialzo su risultati, M&A, brilla Kering dopo dati

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3547,8 0,99 3146,43 FTSEUROFIRST300 1543,44 0,89 1368,52 STOXX BANCHE 219,04 1,12 188,77 STOXX OIL&GAS 295,28 1,28 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 284,96 1,15 250,55 STOXX AUTO 581,71 0,71 501,31 STOXX TLC 382,49 0,84 320,05 STOXX TECH 341,42 -0,41 312,18 LONDRA, 28 luglio(Reuters) - Rimbalzo per le borse europee oggi, spinte da buoni risultati societari e dalle notizie di fusioni e acquisizioni, dopo il calo nelle cinque sedute precedenti sui timori legati alla crescita cinese. Alle 11,30 italiane il paneuropeo FTSEuroFirst 300 guadagna lo 0,89% a 1.543,44 punti, dopo aver toccato ieri il minimo da due settimane. Il più ampio STOXX Europe 600 sale dello 0,9%. Tra le singole piazze, Londra +0,83%, Francoforte +0,84% e Parigi +0,86%. "Il mercato era preoccupato per le incertezze collegate alla Cina nell'ultimo paio di giorni, ma oggi quei timori stanno rientrando e l'azionario ha un certo sostegno dai risultati societari e dal M&A", ha commentato Gerhard Schwarz, a capo dell'equity strategy di Baader Bank a Monaco. Negli ultimi cinque giorni a dominare il mercato sono stati i timori sulla crescita della Cina. Dopo aver perso ieri l'8%, l'azionario di Shanghai è sceso nuovamente oggi nonostante Pechino si sia impegnata a sostenere il mercato. Gli investitori attendono la due giorni della Federal Reserve statunitense, al via oggi. C'è chi si aspetta un rialzo dei tassi di interesse a settembre. Tra i titoli in evidenza oggi: Kering sale del 7% dopo che Gucci, marchio principale del gruppo francese del lusso e dello sportswear, ha riportato a sorpresa un aumento del 4,6% nelle vendite del secondo trimestre, sotto la guida del nuovo duo creativo e manageriale. Rsa Insurance Group sale del 14,3% dopo che Zurich Insurance ha annunciato di valutare un'offerta per il gruppo britannico con una capitalizzazione di 4,4 miliardi di sterline. Il gruppo ingegneristico Melrose balza dell'11,4% dopo aver annunciato che venderà la controllata Elster a Honeywell International per 3,3 miliardi di sterline. La tedesca Gerresheimer balza del 15,5% segnando un record storico, dopo aver annunciato l'acquisto della società Usa di packaging farmaceutico Centor. La società petrolifera norvegese Statoil sale del 2,9% dopo avere riportato un utile opertivo adjusted nel secondo trimestre sopra le attese e aver mantenuto il dividendo trimestrale. L'operatore energetico britannico Drax, che ha convertito alla biomassa alcuni dei suoi impianti, guadagna il 10,8% dopo aver annunciato una revisione del piano industriale dopo che il governo ha indicato cambiamenti ai sussidi per le rinnovabili. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia