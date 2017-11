BORSE EUROPA deboli su timori Cina nonostante trimestrali positive

LONDRA, 27 luglio(Reuters) - INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3555,26 -1,24 3146,43 FTSEUROFIRST300 1545,98 -1,15 1368,52 STOXX BANCHE 218,28 -1,5 188,77 STOXX OIL&GAS 295,86 -1,1 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 283,92 -1,36 250,55 STOXX AUTO 588,6 -0,97 501,31 STOXX TLC 381,79 -1,28 320,05 STOXX TECH 346,03 -1,25 312,18 I mercati azionari europei sono negativi a metà seduta, in linea con l'andamento dei mercati asiatici tutti al ribasso su timori legati al rallentamento dell'economia cinese. Gli indici di borsa del vecchio continente sembrano avviarsi alla quinta seduta in perdita nonostante alcune trimestrali corporate oltre le attese e un indice Ifo tedesco più alto del previsto. Alle 12 italiane il paneuropeo FTSEuroFirst 300 cede l'1,15% dopo aver chiuso venerdì in perdita dello 0,93%, per la quarta seduta consecutiva. In linea con questo ribasso anche i benchmark di Parigi (-1,35%) e Francoforte (-1,29%), lievemente meglio Londra (-0,1%) grazie ad un rimbalzo dei minerari dopo una settimana molto volatile. "La gran parte del calo viene dalla Cina... i mercati europei sono colpiti di riflesso", commenta Markus Huber, trader di Peregrine & Black. "Credo che molti pensino che la Cina continui a rallentare, e questo rallentamento i mercati europei non lo hanno ancora scontato al momento". Restano sullo sfondo le tensioni legate alla vicenda greca. La Borsa di Atene rimarrà ancora chiusa in attesa che venga emesso un nuovo decreto governativo sul mercato azionario, mentre si è ancora in attesa dell'avvio dei negoziati per il terzo bailout. Tra i titoli in evidenza: UBS perde l'1,7% nonostante profitti oltre le stime. Valeo è debole pur avendo rivisto al rialzo la sua guidance. Reckitt Benckiser sale del 2,6% dopo aver aumentato i target di ricavi e margini. L'olandese Philips mette a segno un rialzo di oltre il 4% dopo una trimestrale forte, nonostante l'ad abbia ammonito il mercato sul fatto che "la Cina sta veramente rallentando". Il gruppo di parchi a tema Merlin Entertainment perde oltre il 3% dopo aver lanciato un allarme sui profitti a seguito della chiusura del suo parco Alton Towers dopo un incidente sulle montagne russe a giugno. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia