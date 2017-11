BORSE EUROPA attese in ribasso

LONDRA, 27 luglio(Reuters) - Apertura oggi negativa per i mercati azionari europei, almeno nelle previsioni, che sono attesi in linea con l‘andamento dei mercati asiatici oggi tutti in calo.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in calo di 20 punti, pari a -0,3%, il tedesco DAX di 40 punti (-0,4%), il francese CAC 40 di 15 punti, pari a -0,3%.

La Borsa di Atene non riaprirà oggi ma probabilmente domani, mentre si è ancora in attesa dell‘avvio dei negoziati per il terzo bailout.

L‘indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 ha chiuso venerdì in perdita dello 0,93%, per la quarta seduta consecutiva.

