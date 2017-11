BORSE EUROPA si riprendono trainate da Vodafone, Thales

LONDRA, 24 luglio(Reuters) - INDICI ORE 11,25 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3643,85 0,25 3146,43 FTSEUROFIRST300 1582,73 0,26 1368,52 STOXX BANCHE 223,58 0,01 188,77 STOXX OIL&GAS 304,24 0,42 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 290,93 -0,06 250,55 STOXX AUTO 604,37 -0,55 501,31 STOXX TLC 389,65 1,01 320,05 STOXX TECH 355,54 0,68 312,18 Le borse europee si sono riprese grazie soprattutto a Vodafone e Thales, recuperando dal minimo da una settimana toccato a inizio seduta su dati societari deludenti. Alle 11,25 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 guadagna lo 0,21% a 1585,33 punti dopo aver chiuso ieri a -0,49%, in perdita per la terza seduta consecutiva. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,23%, il Dax tedesco in leggero calo a -0,09%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,38%. Tra i titoli in evidenza oggi: Il gruppo francese della difesa Thales guadagna l'8% ai massimi di sempre grazie a risultati sopra le attese con un utile operativo del primo semestre pari a 473 milioni di euro a fronte dei 403 milioni previsti dagli analisti dopo aver messo a freno i costi. In spolvero a Londra Vodafone che sale di circa il 4% grazie ai ricavi organici da servizio aumentati dello 0,8% dopo lo 0,1% registrato nei tre mesi precedenti. Si tratta di un aumento leggermente superiore a quello dello 0,5% previsto dagli analisti che consente al secondo gruppo di telefonia mobile del mondo di confermare le stime per l'esercizio. Miglioramenti sui mercati tedesco e britannico. Bene anche Pearson che dopo la cessione di FT per 1,3 miliardi di dollari guadagna intorno al 2,5% grazie a un aumento del dividendo e la conferma della guidance. Male l'operatore satellitare SES con perdite intorno all'8% dopo aver tagliato le stime di ricavi e utili per l'esercizio. Sprofonda del 14% Aggreko che ha previsto un utile pretasse per quest'anno tra l'8 e il 15% sotto le attese degli analisti a causa della debolezza dei mercati del petrolio e del gas. Male anche il colosso farmaceutico BASF che perde oltre il 3% dopo aver leggermente disatteso le attese con una crescita del 2% dell'utile operativo. Il gruppo alimentare francese Danone, primo produttore al mondo di yogurt, è in leggero calo su risultati sotto le attese e dopo aver annunciato la cessione della divisione Dumex di alimenti per bambini in Cina. A Madrid la società dell'energia Abengoa lascia sul terreno il 13% nonostante i tentativi dei vertici di placare le speculazioni sul debito. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia