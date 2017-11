BORSE EUROPA in calo su Wall Street, Asia

LONDRA, 24 luglio(Reuters) - Apertura generalmente in ribasso per i mercati azionari europei, sulla scia della flessione in Asia e Usa dovuta ai deludendi dati cinesi e ai fragili risultati societari che aumentano le preoccupazioni degli investitori sulla solidità dell‘economia globale.

Alle 9,04 l‘indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 segna -0,18%, dopo aver chiuso anche ieri in perdita, a -0,49%, per la terza seduta consecutiva.

Oggi sono attesi i risultati semestrali di numerose aziende e il dato Pmi di alcuni paesi Ue.

