BORSE EUROPA viste positive in apertura

LONDRA, 23 luglio(Reuters) - Avvio atteso in rialzo oggi per i mercati azionari europei, dopo due sedute negative, grazie anche ai risultati migliori del previsto di Credit Suisse e il voto del Parlamento greco sul secondo pacchetto di riforme, pre-condizione per accedere al bailout.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in rialzo di 28-32 punti, pari a 0,4%, il tedesco DAX di 35-39 punti (0,3%), il francese CAC 40 di 18-19 punti, pari a 0,4%.

L‘indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 ha chiuso ieri in perdita, a -0,62%, trascinato al ribasso dal settore tech, che ha ragito negativamente al taglio delle stime nelle previsioni di Apple.

Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia