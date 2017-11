BORSE EUROPA deboli a metà seduta, pesanti tech dopo trimestrale Apple

LONDRA, 22 luglio(Reuters) - INDICI ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3645,47 -0,07 3146,43 FTSEUROFIRST300 1590,51 -0,37 1368,52 STOXX BANCHE 224,8 0,12 188,77 STOXX OIL&GAS 307,04 -1,37 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 292,55 -0,14 250,55 STOXX AUTO 609,17 -1,07 501,31 STOXX TLC 390,22 -0,25 320,05 STOXX TECH 353,48 -0,85 312,18 A metà seduta le borse europee mantengono un'intonazione negativa, trascinate al ribasso dalla debolezza del comparto tech dopo la trimestrale deludente di Apple. Alle 12,15 italiane l'indice FTSEurofirst 300 cede lo 0,37% a quota 1590,51 punti, dopo aver lasciato sul terreno l'1,1% ieri. Il paniere STOXX Europe 600 dei tecnologici segna -0,84%. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -1,12%, il Dax tedesco -0,32%, mentre il francese CAC 40 scende dello 0,26. "Apple è un gigante del tech e aver disatteso le stime sul fronte delle vendite si è ripercosso ovviamente sull'andamento dell'intero settore... ma c'è anche molta volatilità sul mercato", commenta Wouter Sturkenboom, senior investment strategist di Russell Investments. "La soluzione della situazione greca è ormai largamente scontata dagli indici europei, andando avanti si ritornerà a guadare i fondamentali che crediamo siano molto favorevoli, ecco perché rimaniamo overweight sull'azionario europeo", aggiunge. Tra i titoli in evidenza oggi: ARM Holdings perde il 4,1%. Nonostante abbia messo a segno un incremento del 32% dell'utile del secondo trimestre, il titolo risente della trimestrale deludente del suo cliente Apple, sottolineano i trader. Tra le mid-cap, il produttore di chip tedesco Dialog Semiconductor cede il 7%. EasyJet (+4,4%) sale sulle stime positive per la crescita annua dei profitti. La danese Danske Bank mette a segno un rialzo di oltre il 5% dopo numeri più che positivi sugli utili. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia