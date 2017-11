BORSE EUROPA deboli in avvio, pesante ARM

LONDRA, 22 luglio(Reuters) - Avvio in calo oggi per le borse europee, trascinate al ribasso dal chip designer ARM dopo trimestrali deludenti di suoi grossi clienti come Apple .

Alle 9,55 italiane l‘indice FTSEurofirst 300 cede lo 0,43% a quota 1589,77 dopo aver lasciato sul terreno l‘1,1% ieri.

ARM Holdings perde il 4,1%. Nonostante abbia messo a segno un rialzo del 32% nell‘utile del secondo trimestre, il titolo risente della trimestrale deludente di Apple, sottolineano i trader.

Da segnalare anche il rialzo di EasyJet (+4,4%) su prospettive positive per la crescita annua dei profitti.

Oggi sono attesi una raffica di risultati di importanti società europee e dati dalla Ue e dagli Usa.