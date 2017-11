BORSE EUROPA attese in calo all'avvio

LONDRA, 22 luglio(Reuters) - Avvio atteso in calo oggi per le borse europee, dopo la giornata negativa di ieri, dominata dalla performance negativa della farmaceutica, e la chiusura in rosso di Wall Street, appesantita da una serie di dati deludenti di grandi società come Ibm, United Technologies e Apple.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in perdita di 24 punti, pari a -0,4%, il tedesco DAX di 40 punti (-0,3%), il francese CAC 40 di 11-13 punti, pari a -0,3%.

L‘indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 ha chiuso ieri a -1,09%.

Oggi sono attesi una raffica di risultati di importanti società europee e dati dalla Ue e dagli Usa.

