BORSE EUROPA incerte sotto i massimi, pesa calo farmaceutici

INDICI ORE 11,10 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3678,63 -0,22 3146,43 FTSEUROFIRST300 1609,94 -0,25 1368,52 STOXX BANCHE 226,21 -0,11 188,77 STOXX OIL&GAS 311,49 -0,35 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 295,45 -0,25 250,55 STOXX AUTO 621,76 0,77 501,31 STOXX TLC 394,99 -0,45 320,05 STOXX TECH 358,96 -0,17 312,18 LONDRA, 21 luglio (Reuters) - Le borse europee ballano tra segno più e segno meno questa mattina, sotto ai massimi delle ultime sei settimane in un mercato appesantito dal calo dei farmaceutici dopo la trimestrale del gigante Novartis sotto le attese degli analisti. Alle 11,10 italiane lo STOXX Europe 600 Healthcare Index perde quasi l'1%, comparto peggiore in Europa, pressato dalla discesa del 2,4% segnata da Novartis indebolita dalla performance negativa nel secondo trimestre della sua divisione oculistica. Alla stessa ora, l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 segna -0,25% a 1609,94. Tra le piazze nazionali, il britannico FTSE 100 segna -0,06%, il Dax tedesco -0,01%, mentre il francese CAC 40 perde lo 0,14. "La Grecia al momento ha un impatto veramente limitato sul mercato, il focus si è spostato sulle trimestrali e sui fondamentali dell'economia. Dopo la chiusura oggi, tutti gli occhi saranno puntati sui risultati di Apple e Microsoft", commenta Markus Huber, senior analyst di Peregrine & Black. Oggi sono attesi una raffica di risultati di grandi aziende Usa, tra cui anche United Technology, Verizon. I prezzi dell'oro si stanno stabilizzando oggi appena sopra il minimo degli ultimi cinque anni, ma gli investitori vedono ancora i prezzi scivolare dopo il calo del 4% registrato ieri. In Grecia le banche hanno riaperto ieri dopo settimane di chiusura. Il governo ha sottoposto all'esame del parlamento il decreto richiesto dai creditori per iniziare i colloqui sul nuovo pacchetto di aiuti multi-miliardario. Il premier Alexis Tsipras deve far approvare le misure dalla Camera entro domani sera. Tra gli altri titoli in evidenza oggi, il produttore di alluminio Norsk Hydro guadagna il 2,8% dopo aver annunciato utili operativi sopra le attese nel secondo trimestre a seguito di prezzi in calo dei metalli. L'azienda chimica Akzo Nobel sale dell'1,4% dopo aver fatto sapere di essere in linea per raggiungere i target prefissati per il 2015 grazie ad un buon controllo dei costi. Sap guadagna lo 0,8% nonostante una trimestrale poco brillante, nella parte basse delle attese. Il produttore di software ha riportato risultati misti oggi, con ricavi al massimo delle stime grazie ad un nuovo cloud via Internet e utili nella parte bassa del target. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia