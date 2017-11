BORSE EUROPA in leggero rialzo, appena sotto massimi sei settimane

LONDRA, 21 luglio(Reuters) - Le borse europee partono leggermente positive questa mattina, sostenute da una serie di revisioni sugli utili incoraggianti da parte di diverse società che tengono gli indici appena sotto i massimi delle ultime sei settimane.

Alle 9,35 italiane l‘indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 segna +0,01% a 1614,05 dopo aver chiuso ieri con un +0,33%.

Tra i titoli in evidenza, il produttore di alluminio Norsk Hydro guadagna il 2,8% dopo aver annunciato utili operativi sopra le attese nel secondo trimestre a seguito di prezzi in calo dei metalli.

L‘azienda chimica Akzo Nobel sale dell‘1,4% dopo aver fatto sapere di essere in linea per raggiungere i target prefissati per il 2015 grazie ad un buon controllo dei costi.

Oggi sono attesi una raffica di risultati di grandi aziende Usa, tra cui Apple, Microsoft, United Technology, Verizon.

