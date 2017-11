BORSE EUROPA partono in rialzo, indici su massimi sei settimane

LONDRA, 20 luglio(Reuters) - Le borse europee partono in salita questa mattina, vicino ai massimi delle ultime sei settimane, sostenute in particolare dalla riapertura oggi delle banche in Grecia dopo oltre venti giorni di chiusura.

Il mercato azionario di Atene resterà chiuso anche oggi, invece, come ha riferito la portavoce dell‘Athens Stock Exchange.

Alle 9,35 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,24% a quota 1612,31, vicino ai massimi da maggio. Il comparto bancario sovraperforma con un +0,5%, migliore tra gli indici settoriali europei.

Tra i titoli in evidenza oggi il gruppo chimico olandese OCI NV schizza del 10% dopo la conferma che è in colloqui avanzati per un merger con la statunitense CF Industries Holdings Inc.

