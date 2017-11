BORSE EUROPA in lieve rialzo su buoni risultati societari

LONDRA, 17 luglio (Reuters) - Le borse europee sono in lieve rialzo in apertura sulla scia di una serie positiva di risultati e dopo la chiusura col segno più di ieri.

Alle 9,25 italiane l‘indice FTSEurofirst 300 sale dello 0,12% a 1.610,6 punti.

Guardando alle singole piazze, l‘indice britannico FTSE 100 cala dello 0,13%, il tedesco DAX sale dello 0,09% e il francese CAC 40 dello 0,02%.

Tra i titoli in evidenza, salgono quelli delle svedesi Ericsson (+5,4%) ed Electrolux (+3,6%) e della svizzera Givaudan (+5%), dopo avere riportato risultati sopra le aspettative.

L‘azionario europeo si avvia a chiudere la migliore settimana da gennaio, con i timori per la Grecia parzialmente rientrati dopo che il Parlamento di Atene ha dato il via libera alle misure di austerità chieste dai creditori internazionali per avviare i colloqui sul terzo programma di salvataggio. Inoltre ieri la Bce ha aumentato il finanziamento di emergenza per le banche greche.

