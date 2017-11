BORSE EUROPA a massimi da 6 settimane dopo voto Grecia

INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3679,47 1,53 3146,43 FTSEUROFIRST300 1608,28 1,37 1368,52 STOXX BANCHE 225,95 1,65 188,77 STOXX OIL&GAS 315,54 0,62 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 295,44 1,4 250,55 STOXX AUTO 615,09 2,06 501,31 STOXX TLC 391,39 1,04 320,05 STOXX TECH 358,57 1,33 312,18 LONDRA, 16 luglio (Reuters) - Le borse europee hanno toccato i massimi da sei settimane, dopo che il Parlamento greco ieri ha votato il via libera a una serie di riforme chieste dai creditori internazionali per avviare i colloqui sul terzo programma di salvataggio. In cambio di finanziamenti per 86 miliardi di euro, Atene ha accettato di attuare misure tra cui la razionalizzazione del sistema pensionistico, l'aumento dell'Iva, liberalizzazioni e maggiori limiti alla spesa pubblica. "Nelle prossime settimane vedo il focus spostarsi [dalla Grecia] alla stagione dei risultati con un flusso di notizie che ci aspettiamo positivo", ha commentato Robert Parkes, direttore dell'equity strategy per HSBC Bank. Alle 11,00 italiane l'indice FTSEurofirst 300 guadagna l'1,37% a 1.608,28 punti, mentre lo Euro STOXX 50 segna +1,53%. Molto bene l'indice STOXX Europe 600 Automobile and Parts , che guadagna il 2,06% sulla scia dell'aumento a giugno delle vendite di nuove auto in Europa ai massimi da cinque anni e mezzo. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,56%, il Dax tedesco +1,44%, mentre il francese CAC 40 sale dell'1,53%. Tra i titoli in evidenza: Il gruppo ingegneristico svedese Alfa Laval sale del 9,6% dopo avere riportato un aumento maggiore del previsto nelle entrate core del secondo trimestre. Il produttore svizzero di orologi Swatch Group guadagna il 5% circa dopo avere comunicato di avere soddisfatto l'outlook per l'intero anno. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia