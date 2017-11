BORSE EUROPA aprono a max 6 settimane su Grecia, sale Alfa Laval

LONDRA, 16 luglio (Reuters) - Le borse europee sono partite in rialzo stamani, ai massimi da sei settimane, dopo che ieri il Parlamento greco ha dato il via libera alle misure di austerità chieste dai creditori per avviare i colloqui sul terzo programma di salvataggio a favore di Atene.

Alle 9,25 italiane l‘FTSEurofirst 300 index sale dello 0,76% a 1.598,51 punti, mentre l‘Euro STOXX 50 segna +0,82% a 3.653,59.

Guardando alle singole piazze, l‘indice britannico FTSE 100 sale dello 0,27%, il tedesco DAX dello 0,79% e il francese CAC 40 dello 0,7%.

Tra i titoli in evidenza, quello del gruppo ingegneristico svedese Alfa Laval, che sale dell‘8,2% dopo avere riportato un aumento maggiore del previsto nelle entrate core del secondo trimestre.

Il produttore svizzero di orologi Swatch Group guadagna il 5% circa dopo avere comunicato di avere soddisfatto l‘outlook per l‘intero anno.

L‘indice STOXX Europe 600 Auto è tra i migliori, con un aumento dell‘1,1%. Le immatricolazioni di auto in Europa (Ue+Efta) a giugno sono salite del 14,8% a 1,41 milioni, il maggiore incremento mensile da dicembre 2009, secondo Acea.

