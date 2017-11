BORSE EUROPA in rialzo su accordo Grecia, forti i bancari

LONDRA, 13 luglio(Reuters) - INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3593,65 1,84 3146,43 FTSEUROFIRST300 1569,16 1,69 1368,52 STOXX BANCHE 220,09 2,4 188,77 STOXX OIL&GAS 310,97 1,47 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 286,48 1,81 250,55 STOXX AUTO 616,35 1,61 501,31 STOXX TLC 379,75 1,37 320,05 STOXX TECH 348,85 1,54 312,18 Le borse europee mantengono in rialzo a metà seduta sulla notizia che a Bruxelles i leader dell'Eurozona dopo 17 ore di negoziato hanno trovato un accordo sulla Grecia. Alle 11,50 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 segna un progresso dell'1,69% a 1569,16 punti, e l'indice europeo delle blue chip Euro STOXX 50 avanza dell'1,84% a 3593,65 punti. Alla stessa ora tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 avanza dello 0,69%, il tedesco DAX dell'1,5% e il francese CAC 40 dell'1,9%. Il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker ha detto che la Grecia non uscirà dall'euro e si è detto fiducioso che il parlamento greco approverà quanto deciso dall'Eurogruppo stanorre. "Per i mercati è una buona notizia, anche se resta un pizzico di incertezza su come sarà eseguita e quindi permane una certa volatilità", commenta Philippe Gijsels, capo della ricerca di BNP Paribas Fortis Global Markets a Bruxelles. L'indice europeo sulla volatilità è sui minimi delle ultime due settimane oggi. In buon salita, invece, l'indicatore del comparto bancario che avanza dell'1,6% con guadagni tra l'1,8 e il 2,5% per Societe Generale, Credit Agricole e UniCredit. Da segnalare anche la mid-cap Alent che balza del 44% dopo che la statunitense Platform Specialty Products ha fatto sapere che la acquisterà per 1,35 mld di sterline. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia