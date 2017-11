BORSE EUROPA, seduta peggiore dal 2011 su peggioramento crisi greca

LONDRA, 29 giugno (Reuters) - INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3490,46 -3,61 3146,43 FTSEUROFIRST300 1538,86 -2,24 1368,52 STOXX BANCHE 215,86 -3,13 188,77 STOXX OIL&GAS 312,46 -2,38 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,47 -2,12 250,55 STOXX AUTO 620,85 -3,36 501,31 STOXX TLC 374,82 -2,11 320,05 STOXX TECH 347,63 -2,61 312,18 L'azionario europeo rimane in netto ribasso a metà seduta, con i bancari del Sud Europa tra i titoli maggiormente colpiti dal calo, dopo che Atene ha chiuso le banche e imposto controlli sui capitali a causa della situazione drammatica del suo debito. Alle 12 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede il 2,24% a quota 1538,86, il Dax tedesco e il francese CAC lasciano sul terreno quasi il 3,5%, così come l'indice europeo delle blue chip Euro STOXX 50 che segna -3,61%, in quella che si prospetta come la seduta peggiore in termini di perdite dal 2011. L'indice settoriale europeo delle banche perde oltre il 5% mentre il rendimento dei bond sale, in particolare in Europa del Sud. "I mercati periferici sono quelli più sofferenti", commenta Francois Savary, strategist della banca svizzera Reyl. Dopo l'interruzione dei colloqui sul bailout tra creditori e autorità greche, la Bce ha congelato fondi vitali alle banche greche, lasciando Atene senza altra scelta se non chiudere gli sportelli per evitare il collasso. La borsa di Atene è chiusa sino a martedì prossimo. Le banche greche saranno chiuse per tutta la settimana, con un limite di 60 euro al giorno per il denaro contante ritirato ai bancomat. "Il rischio di una 'Grexit' sta crescendo" scrive oggi in una nota Goldman Sachs. Tra i titoli in evidenza, le banche spagnole Santander e BBVA, che cedono circa il 6%, così come le francesi BNP Paribas e Societe Generale, e la tedesca Deutsche Bank. L'esposizione di questi istituti in Grecia è comunque relativamente modesta. Le banche, in particolare in Francia e in Germania, hanno chiuso le loro attività in Grecia negli scorsi tre anni. Ma gli analisti dicono che la situazione greca sta comunque alzando il livello di rischio in Europa. L'indice sulla volatilità dei mercati europei è in rialzo verso picchi visti a gennaio, in un ulteriore segnale dell'incertezza e della paura che regna tra gli investitori. Ieri Goldman Sachs ha scritto in una nota che il suo scenario di base resta quello di una permanenza di Atene nell'euro, ma che il rischio di un'uscita continua a salire. "La Grecia ha bisogno di rimanere nell'area euro, ma questo è bene per il resto dell'Europa? No. La soluzione migliore sarebbe quella di cacciare i greci", commenta Terry Torrison, managing director di McLaren Securities. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia