BORSE EUROPA viste in calo su crisi greca

LONDRA, 30 giugno (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire la seduta in calo sempre sull‘onda della crisi greca, dopo che ieri un funzionario dell‘esecutivo ellenico ha ufficialmente annunciato che Atene non rimborserà il prestito Fmi da 1,6 miliardi di euro in scadenza oggi.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in calo di 29-30 punti (-0,5%), il tedesco DAX di 77 punti (-0,7%) e il francese CAC 40 di 29-30 punti (-0,6%).

L‘indice europeo FTSEuroFirst 300 ieri ha chiuso in calo del 2,78% a 1.530,27 punti.

