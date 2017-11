BORSA EUROPA vista in calo, prevale ancora nervosismo per Grecia

LONDRA, 18 giugno (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso in flessione in apertura, con la crisi greca che frena gli investitori prima della riunione dei ministri dell‘Eurozona prevista in giornata.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice di borsa britannico FTSE 100 apra in calo di 20-23 punti, a -0,3%, il tedesco DAX perda 90-93 punti, a -0,8%, e il francese CAC 40 35-39 punti, a -0,8%.

L‘indice europeo FTSEuroFirst 300 ha chiuso ieri in ribasso dell0 0,45% a 1.521,93 punti.

