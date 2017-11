BORSE EUROPA stabili, guardano alla Federal Reserve

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3451,95 -0,06 3146,43 FTSEUROFIRST300 1528,54 -0,02 1368,52 STOXX BANCHE 213,88 0,58 188,77 STOXX OIL&GAS 312,34 0,62 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 273,19 -0,16 250,55 STOXX AUTO 613,92 -0,69 501,31 STOXX TLC 363,98 0,19 320,05 STOXX TECH 349,98 -0,28 312,18 LONDRA, 17 giugno (Reuters) - L'azionario europeo quota poco variato dopo una partenza positiva con il mercato cauto in vista della riunione stasera della Federal Reserve, da cui ci si aspettano segnali sul timing di un rialzo dei tassi. Il produttore di attrezzature mediche danese Coloplast è tra i peggiori dopo la riduzione dei target price sul titolo da parte di alcune banche d'investimento il giorno dopo che la società ha abbassato la sua guidance per il 2014/15. Attorno alle 11,20 italiane, le azioni perdono oltre 2,8%, dopo aver lasciato sul terreno il 7,8% ieri. Poco dopo le 11,40 l'indice FTSEurofirst 300 è piatto a 1.528,39 dopo essere salito in avvio sulla scia della buona chiusura ieri a Wall Street. "In avvio il mercato ha reagito bene al rialzo della borsa Usa, ma più avanti gli investitori hanno spostato la loro attenzione al meeting della Fed e al negoziato della Grecia", ha detto Christian Stocker, equity strategist di UniCredit. "Il timore è che la Fed possa dare ulteriori segnali sull'avvio di un aumento dei tassi da settembre". Il comunicato della Fed è atteso per le 20,00, seguito dalla conferenza stampa del presidente Janet Yellen, mezz'ora più tardi. Quanto al negoziato tra Grecia e creditori, stamani il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem ha detto che il tempo stringe anche se è ancora possibile trovare un accordo tra la Grecia e i suoi creditori che impedisca il default del paese. La Borsa greca sale dello 0,7%. Da inizio anno l'indice è però in calo del 14%, sottoperformando il rialzo dell'11% dell'indice europeo FTSEurofirst 300. Tra i rialzi, brilla Telecom Italia, in progresso di oltre 3,5% dopo la notizia Reuters che Vivendi pensa di incrementare la sua quota nel capitale della tlc italiana. A sostenere il mercato anche il balzo di Remy Cointreau , ora in progresso del 3,7% sotto i massimi dell'avvio, dopo che il produttore di alcolici ha detto che aumenterà il dividendo in seguito alla crescita degli utili operativi annuali del 13,5%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia