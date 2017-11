BORSE EUROPA viste in rialzo, focus su Fed

LONDRA, 17 giugno (Reuters) - L‘azionario europeo si avvia ad un‘apertura in rialzo, sulla scia della chiusura positiva di Wall Street, in una seduta in cui gli investitori guardano alla riunione della Fed in cerca di indizi sul timing dell‘aumento dei tassi Usa.

Il comunicato della Fed è atteso per le 20 ora italiane, seguito una mezz‘ora dopo dalla conferenza stampa del presidente Janet Yellen. Secondo gli analisti, il suo discorso si focalizzerà sui segnali di ripresa dell‘economia dopo un avvio di anno incerto.

In Grecia il premier Alexis Tsipras ha accusato i creditori di cercare di “umiliare” i greci con altri tagli, ma i mercati finanziari sembrano gestire, per il momento, i timori di una escalation della crisi del debito sovrano di Atene.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice di borsa britannico FTSE 100 apra in rialzo di 13-17 punti, fino a +0,25%, il tedesco DAX prenda 33-39 punti, fino a +0,35%, e il francese CAC 40 11-12 punti, a +0,25%.

L‘indice europeo FTSEuroFirst 300 ha chiuso ieri in rialzo dello 0,58% a 1.528,83 punti.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia