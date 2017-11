BORSE EUROPA negative a metà seduta, pesano timori debito Grecia

LONDRA, 15 giugno (Reuters) - INDICI ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3452,54 -1,43 3146,43 FTSEUROFIRST300 1525,58 -1,21 1368,52 STOXX BANCHE 213,14 -1,76 188,77 STOXX OIL&GAS 309,02 -1,35 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 272,51 -1,45 250,55 STOXX AUTO 616,7 -1,79 501,31 STOXX TLC 364,26 -1,06 320,05 STOXX TECH 347,91 -1,57 312,18 L'azionario europeo è in deciso ribasso a metà seduta, in un mercato nervoso per l'assenza di progressi concreti nel negoziato sul debito greco, con il comparto dei bancari in particolare sofferenza. Alle 12,15 italiane la borsa di Atene cede oltre il 4%, mettendo sotto pressione il paneuropeo FTSEurofirst 300 che lascia sul terreno l'1,21% a 1525,58. L'ATG perde il 13% da inizio anno, rispetto al calo del 12% dell'FTSEurofirst. A soffrire sul mercato greco, sono soprattutto i bancari con l'indice di settore in ribasso oggi del 12,5%, Banca nazionale di Grecia a -11,6% e Banca del Pireo a -16%. Tra le altre piazze nazionali, alla stessa ora, il britannico FTSE 100 segna -0,77%, il Dax tedesco -1,54%, mentre il francese CAC 40 perde l'1,19. Il tentativo di superare lo stallo tra la Grecia e i creditori internazionali è fallito ieri. I leader europei non nascondono la loro frustrazione, mentre Atene si avvicina al default che mette a rischio la sua permanenza nell'euro . "Non ci sono progressi sulla Grecia, mi aspetto che i mercati europei calino ancora nel breve termine", commenta Richard Griffiths, responsabile di Berkeley Futures. Tra gli altri titoli in evidenza oggi, la tedesca Metro è tra le peggiori del listino europeo con un ribasso di quasi il 4% dopo aver venduto la catena Galeria Kaufhof alla canadese Hudson's Bay per 2,8 mld di euro, un prezzo inferiore alle stime che erano di circa 2,9 mld. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia