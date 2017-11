BORSE EUROPA positive, sostenute da comparto auto, rally Atene

LONDRA, 11 giugno (Reuters) - INDICI ORE 11,55 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3553,09 0,75 3146,43 FTSEUROFIRST300 1558,68 0,64 1368,52 STOXX BANCHE 218,73 0,64 188,77 STOXX OIL&GAS 319,96 0,9 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 278,68 0,88 250,55 STOXX AUTO 634,96 0,88 501,31 STOXX TLC 367,42 -0,4 320,05 STOXX TECH 356,25 0,86 312,18 L'azionario europeo è positivo a metà seduta, sostenuto dalla buona performance del settore auto e dal rally della borsa di Atene che sale oggi nella convinzione che un accordo con i creditori sarà raggiunto presto. Il premier greco Alexis Tsipras ha avuto un nuovo round di colloqui con i leader di Germania e Francia, mentre Atene cerca di intensificare i negoziati all'avvicinarsi della scadenza dei pagamenti per 1,6 miliardi di euro all'Fmi a fine mese. Alle 11,55 italiane l'FTSEurofirst 300 index è in rialzo dello 0,64% a quota 1558,68 dopo aver registrato ieri un progresso dell'1,7%. La borsa di Atene mette a segno un +5,6% mentre il suo indice bancario sale del 12 dopo che il cancelliere tedesco Angela Merkel ha detto ai partner europei che la Grecia è impegnata in intensi negoziati con i creditori per evitare il default a fine mese. Tra le altre piazze nazionali, alla stessa ora, il britannico FTSE 100 segna +0,48%, il Dax tedesco +0,78%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,74. "La percezione generale è che le cose possano finalmente iniziare a muoversi, un deal è più probabile ora che qualche giorno fa" commenta Markus Huber, senior analyst di Peregrine & Black. Lo STOXX Europe 600 Automobile and Auto Parts guadagna più dell'1% alle 11,55 italiane, aiutato dal +1,3% di Daimler, salita grazie a notizie rosee sulle vendite che fanno ben sperare per i risultati del secondo trimestre, e dal +1,1% di BMW che ha presentato una nuova berlina. Tra gli altri titoli in evidenza oggi, la britannica Royal Mail cede il 3,6% dopo che il governo ha raccolto 750 mln di sterline, vendendo la metà della sua partecipazione del 30% nella compagnia postale. Vodafone perde il 3,1% dopo il pagamento del dividendo. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia