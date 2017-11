BORSE EUROPA deboli, in controtendenza Deutsche Bank e Diageo

INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3491,34 -0,53 3146,43 FTSEUROFIRST300 1537,79 -0,37 1368,52 STOXX BANCHE 215,67 -0,11 188,77 STOXX OIL&GAS 312,54 -1,04 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 275,73 -0,34 250,55 STOXX AUTO 612,4 -0,84 501,31 STOXX TLC 368,15 0,02 320,05 STOXX TECH 355,76 -0,74 312,18 LONDRA, 8 giugno (Reuters) - Le borse europee sono in territorio negativo oggi, zavorrate dalle perdite del gruppo agrochimico Syngenta e nonostante il risultato in controtendenza di Deutsche Bank, in rialzo dopo il cambio ai vertici dell'istituto. Bene anche Diageo e Actelion sulle voci di offerte. Alle 11,15 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 perde lo 0,37% a 1.537,79 punti, e l'indice delle blue chip dell'eurozona Euro STOXX 50 lo 0,5%. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora, il britannico FTSE 100 segna -0,08%, il Dax tedesco -0,53%, mentre il francese CAC 40 perde lo 0,63%. Una ripresa nell'attività di takeover societari, combinata con le misure di stimolo adottate dalla Banca centrale europea, hanno contribuito a spingere al rialzo l'azionario europeo quest'anno, limitando l'impatto della crisi greca. L'esasperazione dell'Ue nei confronti della Grecia è emersa in maniera evidente ieri, quando il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha accusato il premier greco Alexis Tsipras di distorcere le proposte dei creditori internazionali e ha avvertito che il tempo per concludere un accordo sul debito, che eviti il default di Atene, scarseggia. Tra i titoli in evidenza oggi: In territorio positivo DIAGEO sulle voci di un interesse da parte di un miliardario brasiliano: il gruppo del settore beverage guadagna oltre il 6,7%. Sale anche il titolo della società svizzera di biotech ACTELION, a + 8,3%, sulle voci di una possibile offerta da parte di Shire. La performance del titolo SYGENTA è tra le peggiori: perde lo 0,65% dopo che il gruppo ha respinto una seconda proposta di takeover da parte di Monsanto. DEUTSCHE BANK guadagna il 5,9% circa dopo che ieri la banca tedesca ha nominato Briton John Cryan chief executive in sostituzione di Anshu Jain, appena due settimane dopo che a Jain erano stati conferiti più ampi poteri per la riorganizzazione. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia