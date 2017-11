BORSE EUROPA deboli su ritardo pagamenti Grecia, attesi payroll Usa

INDICI ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3522,8 -0,94 3146,43 FTSEUROFIRST300 1543,4 -0,89 1368,52 STOXX BANCHE 215,71 -1,14 188,77 STOXX OIL&GAS 314,93 0,22 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 275,79 -0,98 250,55 STOXX AUTO 618,11 -1,14 501,31 STOXX TLC 369,07 -1,00 320,05 STOXX TECH 357,71 -1,36 312,18 LONDRA, 5 giugno (Reuters) - Le borse europee restano deboli a metà seduta, con gli indici ben avviati a registrare la peggiore performance settimanale da inizio anno dopo che la Grecia ha deciso di posticipare a fine mese un importante pagamento al Fmi in scadenza oggi. Gli investitori restani prudenti anche in attesa dei numeri Usa sulla disoccupazione a maggio, in calendario in giornata, che potrebbero dare indicazioni sulla tempistica di un prossimo rialzo dei tassi statunirensi. Alle 11,40 italiane l'FTSEuroFirst 300 perde lo 0,91% a 1.543,03 punti. L'indice paneuropeo cede il 4,3% da inizio settimana, in un mercato in cui salgono i rendimenti dei bund tedeschi ai massimi degli ultimi otto mesi. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora, il britannico FTSE 100 segna -0,66%, il Dax tedesco -0,95%, mentre il francese CAC 40 perde l'1,05. Atene ha deciso - comunica il Fondo - di cumulare tutti i rimborsi di maggio in un'unica tranche da saldare a fine mese. Il premier greco Alexis Tsipras chiede che venga modificato il duro piano di rientro proposto dai creditori internazionali per evitare il default sul debito. "Starei corto fino a che non c'è più chiarezza sulla Grecia", dice Mike Reuter, trader di Tradition. Tra i titoli in evidenza, oggi si segnala la svizzera Syngenta, il titolo più pesante del paniere europeo, in calo del 2,5% sui timori relativi ad ostacoli regolatori nel suo matrimonio con l'agrochimica Usa Monsanto. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia