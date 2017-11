BORSE EUROPA pesanti penalizzate da euro e rendimenti bond

LONDRA, 4 giugno (Reuters) - INDICI ORE 12,25 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3531,11 -1,47 3146,43 FTSEUROFIRST300 1548,82 -1,4 368,52 STOXX BANCHE 217,5 -0,98 88,77 STOXX OIL&GAS 315,24 -1,77 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,32 -1,27 250,55 STOXX AUTO 620,67 -1,7 501,31 STOXX TLC 371,74 -0,64 320,05 STOXX TECH 361,06 -0,61 312,18 Giornata pesante per i mercati europei, che oggi stanno toccando i livelli più bassi da almeno un mese, mentre il rialzo dell'euro sul dollaro e l'aumento dei rendimenti dei bond getta un'ombra sul costo del denaro e sulle prospettive dell'export. L'insistenza di ieri della Banca Centrale Europea sul fatto che non c'è necessità di modificare la politica monetaria di fronte alla volatilità del mercato del credito ha preoccupato i mercati finanziari. Il rendimento dei titoli di Stato tedeschi ha raggiunto il punto massimo da otto mesi e l'euro ha registrato il più forte guadagno su due giorni da oltre sei anni a questa parte. L'indice FTSEurofirst 300 index è in calo dell'1,4% a 1.548,82 punti alle 12,25 circa italiane. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -1,24%, il Dax tedesco -1,3%, il francese CAC 40 -1,63%. L'indice ha guadagnato quasi il 25% tra metà gennaio e metà aprile, dopo l'annuncio del programma di Quantitative Easing della Bce. Ma nell'ultimo mese l'indice ha raggiunto il massimo della volatilità dal 2012, considerando le variazioni tra apertura, massimi, minimi e chiusura. "L'aumento dei rendimenti dei bold sta mettendo pressione sui mercati azionari europei", dice John Plassard, senior equity sales trader di Mirabaud Securities'. Il settore delle utility, considerato l'alternativa naturale agli investimenti in bond in ragione dei dividendi affidabili e di rendimenti maggiori, è stato colpito più duramente degli altri, perdendo oltre il 2%. La borsa di Atene perde il 2,4% mentre i negoziati sul debito greco continuano. Il premier greco Alexis Tsipras ha detto, dopo i colloqui di ieri a Bruxelles, che un accordo coi creditori è "in vista", ma le differenze restano. Il gruppo agrochimico Syngenta è in controtendenza e guadagna l'1,5% dopo che Reuters ha scritto che l'azienda tedesca BASF sta valutando un'offerta. I takeover aziendali sono stati finora un ammortizzatore per il mercato azionario europeo, nonostante i timori sulla Grecia. Inoltre, alcuni investitori considerano il rialzo dei rendimenti, che riflette le attese sun un aumento dell'inflazione, come un segno di ripresa dell'economia della zona euro. Una ricerca di JP Morgan Asset Management mostra che c'è una correlazione storica positiva tra l'aumento del rendimento dei bond e ritorno positivo per l'azionario quando i tassi si muvono dai minimi. "L'azionario rappresenta il valore migliore e dovrebbe continuare a offrire una risorsa attraente e in crescita rispetto ai bond, anche se il rendimento dei bond inizia a salire", dice Stephen Thornber, manager del fondo strategico St. James's Place. Tra i tiotoli in evidenza oggi: AIRBUS perde oltre il 2,5% in attesa che Bombardier riveli oggi nuove informazioni sulle performance del nuovo jet passeggeri CSeries all'Airshow di Parigi; DEUTSCHE TELEKOM guadagna l'1,5% circa sulla notizia che Dish Network è impegnata in un negoziato per la fusione con T-Mobile Us, quarto maggiore operatore wireless negli Stati Uniti, anche se non c'è ancora accordo sul prezzo di acquisto, scrive il Wall Street Journal; GLENCORE perde il 2,4%: ha annunciato che sta pensando a una ristrutturazione dei propri asset carboniferi in Australia per trarre vantaggio dal calo del mercato e riposizionarsi per la futura crescita; RENAULT perde il 2,3% nonostante continui, insieme al partner giapponese Nissan Motor, ad aumentare i risparmi attraverso le sinergie e sembra pronto a rispettare gli obiettivi a lungo termine senza ampliare le alleanze, come ha spiegato a Reuters ieri il ceo Carlos Ghosn. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia