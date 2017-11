BORSE EUROPA miste dopo dati manifattura, aiutate da farmaceutici

LONDRA, 1 giugno (Reuters) - INDICI ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3563,45 -0,21 3146,43 FTSEUROFIRST300 1587,91 0,1 1368,52 STOXX BANCHE 218,55 -0,1 188,77 STOXX OIL&GAS 323,89 -0,49 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 280,5 -0,84 250,55 STOXX AUTO 632,71 -0,35 501,31 STOXX TLC 377,26 -0,24 320,05 STOXX TECH 366,96 0,28 312,18 Le borse europee sono miste dopo dati sulla manifattura nell'area euro contrastanti, in un mercato che resta cauto visto il persistere dell'incertezza sulla situazione greca. A migliorare il tono degli indici è questa mattina la buona performance del comparto farmaceutico, con AstraZeneca e Roche che salgono entrambe di oltre il 2% a seguito di notizie positive su alcuni loro farmaci anti-tumorali. Alle 11,35 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 lima il rialzo allo 0,1%, portandosi a quota 1587,91. Tra le singole piazze, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,14%, il Dax tedesco -0,33%, mentre il francese CAC 40 cede lo 0,14. I dati sulla manifattura sono stati positivi in Italia e Spagna, deludenti in Germania e stabili nell'area euro in generale. Gli investitori attendono ancora i numeri sull'inflazione tedesca che, il mese scorso, hanno contribuito a innescare un selloff sull'obbligazionario. Tra gli altri titoli in evidenza, Vestas Wind cede il 2,1% dopo un downgrade di Citigroup sul titolo. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia