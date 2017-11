BORSE EUROPA calano su minore ottimismo Grecia, bene tecnologici

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3664,67 -0,49 3146,43 FTSEUROFIRST300 1618,6 -0,27 1368,52 STOXX BANCHE 222,36 -0,36 188,77 STOXX OIL&GAS 328,69 -1,1 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 288,94 -1,01 250,55 STOXX AUTO 657,24 -0,56 501,31 STOXX TLC 383,53 -0,21 320,05 STOXX TECH 371,56 0,69 312,18 LONDRA, 28 maggio (Reuters)- L'azionario europeo è in ribasso dopo i guadagni di ieri pomeriggio per il ridimensionarsi dell'ottimismo su un accordo tra la Grecia e i suoi creditori. Ieri il rally era partito sulla notizia, data da una fonte greca, che le parti erano arrivate a discutere una bozza di accordo a livello tecnico, ma oggi il direttore dell'Fmi Christine Lagarde ha detto che non c'è stato alcun progresso sostanziale e che c'è ancora molto lavoro da fare. "Ci sono ancora molti problemi aperti e alcuni pensano che non ci sarà una soluzione questa settimana, per cui, visto che i volumi sono bassi, c'è possibilità sia oggi che domani di vedere un po' di debolezza nel mercato", spiega un trader a Reuters. Alle 10,15 italiane, l'FTSEurofirst 300 cala dello 0,4% a 1617 punti. Nella seduta di ieri era salito dell'1,3% recuperando dal minimo da una settimana toccato martedì scorso L'indice generale della Borsa di Atene scende dello 0,24%. Gli investitori seguono con attenzione i possibili aggiornamenti sulla situazione della Grecia che potrebbero arrivare dal vertice a Dresda dei ministri G7 e dei capi delle banche centrali. Meglio del mercato vanno le azioni del settore tecnologico. , alimentate dalla speculazione per operazioni di fusioni e acquisizioni tra i produttori di chip, dopo che Reuters ha scritto che Avago Technologies sta per chiudere un accordo per comprare Broadcom Tra i titoli in evidenza quindi i produttori europei di chip Infineon e STM, in rialzo rispettivamente del 3,9% e del 2,2%. Bene anche i titoli della maggior catena europea di fai da te per la casa, Kingfisher, che sale sopra il 3% dopo aver registrato un rialzo dei suoi utili retail del primo trimestre. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia